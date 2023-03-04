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«Черчесов и Крид закусились, потому что Егор опоздал». Лещук — о съёмках рекламы чипсов

«Черчесов и Крид закусились, потому что Егор опоздал». Лещук — о съёмках рекламы чипсов
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, как проходили съёмки рекламы чипсов с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и известным российским рэп-исполнителем Егором Кридом.

«Мы со Станиславом Саламовичем на съёмки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал. Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!» Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съёмка сейчас сорвётся, но режиссёр их успокоил. У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали.
Помню, висели на тросах, было очень неудобно, всё перетягивало и начинало неметь. Практически сняли уже эту сцену, и вдруг Егор: «Вкус не тот! Я с этим сниматься не буду!» Они его с тросов сняли, начали бегать вокруг, суетиться. Я говорю: «Снимите меня тоже, я устал!» Это же ещё всё ночью происходило», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

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