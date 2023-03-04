«Урал» назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»

Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встретятся «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стал известен состав клуба из Екатеринбурга:

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступит Анатолий Жабченко.

По итогам 17 туров «Урал» располагается на десятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.

Матч первого круга завершился победой «Спартака» со счётом 2:0.