Главный тренер «Боруссии» — о победе над «Лейпцигом»: это была абсолютно топовая игра

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над «РБ Лейпциг» в 23-м туре чемпионата Германии (2:1). «Боруссия» поднялась на первое место в таблице Бундеслиги.
«Это была абсолютно топовая игра. В первом тайме мы показали действительно хорошую игру. Во втором тайме это уже не работало, и «Лейпциг» начал доминировать. Тем не менее, у нас был отличный шанс сделать счёт 3:0. Мы страстно защищались, поддержка болельщиков была исключительной. Мы играли против команды, у которой такие же амбиции, как и у нас. Цель состояла в том, чтобы увеличить разрыв до семи очков, и мы сделали это. Я горжусь своей командой», — сказал Терзич на послематчевой пресс-конференции.
«Боруссия» набрала 49 очков после 23 туров и возглавляет таблицу Бундеслиги. В активе «РБ Лейпциг» 42 очка, он располагается на четвёртой строчке.
- 4 марта 2023
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