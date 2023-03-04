Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»

Приехавший на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» Леонид Федун проигнорировал вопрос, почему он решил продать клуб. Бывший владелец клуба услышал вопрос журналиста, но молча прошёл мимо. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Леонид Федун, долгое время являвшийся владельцем «Спартака», принял решение продать 100% акций клуба российской нефтедобывающей компании «Лукойл» летом 2022 года. За время управления Федуном красно-белые смогли стать чемпионами России в 2017 году.

Матч «Спартака» и «Урала» состоится сегодня, 4 марта, и пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.