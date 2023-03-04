Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»

Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»
Комментарии

Приехавший на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» Леонид Федун проигнорировал вопрос, почему он решил продать клуб. Бывший владелец клуба услышал вопрос журналиста, но молча прошёл мимо. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Леонид Федун, долгое время являвшийся владельцем «Спартака», принял решение продать 100% акций клуба российской нефтедобывающей компании «Лукойл» летом 2022 года. За время управления Федуном красно-белые смогли стать чемпионами России в 2017 году.

Матч «Спартака» и «Урала» состоится сегодня, 4 марта, и пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» или «Спартак»? Сравниваем главных претендентов на золото РПЛ «Зенит» или «Спартак»? Сравниваем главных претендентов на золото РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023