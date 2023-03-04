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«Пари Нижний Новгород» надел новую форму на скульптуры в городе

«Пари Нижний Новгород» надел новую форму на скульптуры в городе
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«Пари Нижний Новгород» провёл акцию, надев новый комплект игровой формы на скульптуры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нижегородский клуб представил новый комплект игровой формы вчера, 3 марта. Сегодня, 4 марта, нижегородцы выйдут в новой форме на выездной матч с санкт-петербургским «Зенитом». Начало игры — в 16:30 мск.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

Дизайн формы содержит важные отсылки к главной городской достопримечательности — стрелке, разделяющей Оку и Волгу. На месте слияния рек расположен стадион команды. Координаты стрелки теперь указаны на нагрудной части футболок.

Также живописную локацию символизируют стрельчатые узоры на клубных джерси. Все вместе они образуют богатырскую кольчугу. Ещё одним элементом фирменного стиля стала хохлома на манжетах и воротнике, которая представляет промыслы Нижнего Новгорода.

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