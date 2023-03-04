Сергей Юран: когда вернусь в РПЛ и начну побеждать? Скоро!

Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос, когда он вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Сегодня «Спартак» выиграет. Когда вернусь в РПЛ и начну побеждать? Скоро! Скоро и мы начнём побеждать там.

Есть ли у «Химок» шанс остаться в РПЛ? Я тут ни при чём», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» сегодня, 4 марта, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги примет екатеринбургский «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 17 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.