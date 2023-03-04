«Место всего одно». Вратарь «Динамо» Лещук рассказал об взаимоотношениях с Шуниным

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об взаимоотношениях с капитаном бело-голубых Антоном Шуниным.

«У нас общение идёт с небольшими перепадами. Понятно, что конкурируем за одно место, и это сказывается на отношениях. И он, и я хотим играть, а место всего одно. Но мы оба профессионалы, поэтому отношения рабочие, друг другу зла не желаем.

Но за полем близкого общения нет, и, думаю, это нормально. Мало кто из конкурентов ходит друг к другу в гости», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

36-летний Шунин сыграл 17 матчей за «Динамо» в текущем сезоне, четыре раза оставив свои ворота в неприкосновенности. На счету 27-летнего Лещука восемь игр и один «сухарь». Шунин большинство своих матчей сыграл в РПЛ, Лещук — в Кубке России.