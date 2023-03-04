Щербакова нанесла символический удар по мячу перед матчем РПЛ «Спартак» — «Урал»
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова нанесла символический удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит сегодня, 4 марта. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.
Видео доступно в телеграм-канале Мир Российская Премьер-Лига
Отметим, что для «Спартака» эта встреча стала первой домашней игрой, для посещения которой требуется персонифицированная карта болельщика.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 17 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.
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