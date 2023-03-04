Комментатор матча «Спартак» — «Урал»: я в такой тишине на «Открытие Арене» ещё не работал

В эти минуты рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встречаются «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Урала».

За несколько минут до начала матча комментаторы отметили тишину, повисшую на стадионе. Тишина вызвана небольшим количеством болельщиков на трибунах.

«Я в такой тишине на «Открытие Арене» ещё не работал», — сказал комментатор в эфире «Матч Премьер».

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступает Анатолий Жабченко.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Урал» располагается на десятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.