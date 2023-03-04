Комментатор матча «Спартак» — «Урал»: я в такой тишине на «Открытие Арене» ещё не работал

В эти минуты рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встречаются «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Урала».
За несколько минут до начала матча комментаторы отметили тишину, повисшую на стадионе. Тишина вызвана небольшим количеством болельщиков на трибунах.
«Я в такой тишине на «Открытие Арене» ещё не работал», — сказал комментатор в эфире «Матч Премьер».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступает Анатолий Жабченко.
По итогам 17 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
«Урал» располагается на десятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.
- 4 марта 2023
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:25
-
14:21
-
14:18
-
14:10
-
14:05
-
13:59
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:16
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:56
-
12:40
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:39
-
11:20