Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче между «Ростовом» и «Локомотивом»
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Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Локомотив». Игра состоится сегодня, 4 марта. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
«Футболисты всегда играют на победу. Правда, не всегда получается победить. Предстоящая игра важна как для «Локомотива», так и для «Ростова». Кто будет лучше подготовлен, тот и выиграет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» находится на 14-й строчке, заработав 13 баллов. Лидирует «Зенит» (42).
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