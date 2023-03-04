Тен Хаг и Клопп выступили с заявлением, призывающим прекратить высмеивание трагедий клубов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выступили с совместным заявлением, призывающим прекратить скандирования болельщиков и оскорбления в Интернете об авиакатастрофе в Мюнхене с одной стороны и о трагедиях на «Эйзеле» и «Хиллсборо», с другой. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг: «Соперничество «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» — одно из величайших в мировом футболе. Мы все любим страсть болельщиков, когда встречаются наши команды, но есть границы, которые нельзя переступать.

Недопустимо использовать гибель людей — в связи с любой трагедией — для поддержания этой атмосферы, и пора положить этому конец. Те, кто делает это, порочат не только репутацию наших клубов, но и, что очень важно, репутацию самих себя, болельщиков и наших великих городов.

От себя лично, от имени наших игроков и персонала мы просим наших болельщиков сосредоточиться на поддержке команды в воскресенье и на том, чтобы представлять наш клуб должным образом».

Юрген Клопп: «Одна из главных причин, почему соперничество «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» является таким особенным — это очень напряжённая атмосфера, и никто не должен хотеть изменить это. Но в то же время, когда соперничество становится слишком напряжённым, оно может зайти настолько далеко, что это никому не пойдёт на пользу.

Мы хотим шума, но хотим, чтобы повод для него был исключительно фанатским, чтобы атмосфера была наэлектризованной. Мы не хотим чего-то, что выходит за рамки этого, и это особенно касается тех скандирований, которым не место в футболе. Если мы сможем сохранить страсть и избавиться от яда, это будет намного лучше для всех.

Вместе «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят показать особенную, позитивную сторону этого замечательного соперничества двух великих футбольных клубов с гордой, но порой и трагической историей».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 26-го тура английской Премьер-лиги завтра, 5 марта. Начало игры — в 19:30 мск.

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