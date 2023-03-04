«Спартак» — «Урал»: хозяева сравняли счёт благодаря дальнему удару Литвинова. Видео

В эти минуты рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встречаются «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Урала».

В компенсированное время к первому тайму полузащитник хозяев Руслан Литвинов нанёс дальний удар, который стал результативным после рикошета от головы защитника «Урала» Мингияна Бевеева. Счёт после первого тайма — 1:1.

Напомним, ранее полузащитник «Урала» Рай Влут реализовал пенальти на 30-й минуте матча.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступает Анатолий Жабченко.