Лещук рассказал, кто является одним из самых обсуждаемых игроков в раздевалке «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян является одним из самых обсуждаемых футболистов команды в раздевалке.

«У Захи какие только приключения ни происходят! Он один из самых обсуждаемых игроков в раздевалке. Он ещё сидит рядом со мной — и за неделю несколько раз обязательно что-нибудь рассказывает. Потом долго над ним прикалываемся. Но конкретизировать не буду — это для внутреннего пользования», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

19-летний Арсен Захарян выступает за основной состав «Динамо» с 2021 года. Молодого полузащитника долгое время связывали с возможными трансферами сначала в лондонский «Челси», а затем в турецкий «Галатасарай», что вызвало широкое обсуждение в СМИ.