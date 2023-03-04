Лещук рассказал, кто является одним из самых обсуждаемых игроков в раздевалке «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян является одним из самых обсуждаемых футболистов команды в раздевалке.
«У Захи какие только приключения ни происходят! Он один из самых обсуждаемых игроков в раздевалке. Он ещё сидит рядом со мной — и за неделю несколько раз обязательно что-нибудь рассказывает. Потом долго над ним прикалываемся. Но конкретизировать не буду — это для внутреннего пользования», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».
19-летний Арсен Захарян выступает за основной состав «Динамо» с 2021 года. Молодого полузащитника долгое время связывали с возможными трансферами сначала в лондонский «Челси», а затем в турецкий «Галатасарай», что вызвало широкое обсуждение в СМИ.
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