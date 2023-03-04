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Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
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Александр Мостовой: не верю, что «Пари НН» может что-то преподнести «Зениту»

Александр Мостовой: не верю, что «Пари НН» может что-то преподнести «Зениту»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Игра состоится сегодня, 4 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Зенит» — безоговорочный фаворит в матче с «Пари НН». У них все в строю и все здоровы. Игра на Кубок показала, что «Зенит» может играть полуосновным или вторым составом. Не верю, что «Пари НН» может что-то преподнести «Зениту», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 17 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков.

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