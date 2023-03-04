«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы команд на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток главного арбитра встречи Романа Галимова прозвучит в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Круговой, Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой, Малком, Кассьерра.
«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Стоцкий, Майга, Михайлов, Калинский, Яковлев, Сулейманов.
Перед началом матча на счету «Зенита» 42 очка в 17 сыгранных матчах. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место с 19 набранными очками. Очная встреча между соперниками в текущем сезоне, проходившая в Нижнем Новгороде 16 октября завершилась разгромной победой «Зенита» — 3:0.
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