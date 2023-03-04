«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ахмат» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сиваков, Стаматов, Перес, Аюпов, Капленко, Марин, Вера, Воробьёв, Мансилья.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1. Первый гол в матче забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. В составе «Оренбурга» отличились Владимир Писарский и Тимур Аюпов.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 26 очков после 17 матчей. «Оренбург» находится на седьмой строчке, заработав 25 баллов. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.