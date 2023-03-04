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Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
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Роберт Ренан дебютирует за «Зенит» в матче с «Пари НН»

Роберт Ренан дебютирует за «Зенит» в матче с «Пари НН»
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан дебютирует за команду, выйдя в стартовом составе сине-бело-голубых на игру 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который пройдёт сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

19-летний Ренан пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно, перейдя в результате обмена из бразильского «Коринтианс» нападающего Юри Алберто.

Напомним, что защитник пропустил предсезонную подготовку «Зенита» из-за того, что принимал участие в молодёжном Кубка Америки в составе сборной Бразилии до 20 лет. Вчера, 3 марта, стало известно о том, что Ренан получил вызов в основную национальную команду.

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