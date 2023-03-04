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«Спартак» — «Урал»: Литвинов оформил дубль и сравнял счёт. Видео

«Спартак» — «Урал»: Литвинов оформил дубль и сравнял счёт. Видео
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В эти минуты рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встречаются «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Урала».

На 75-й минуте полузащитник московской команды Руслан Литвинов оформил дубль, завершив продолжительную комбинацию ударом из района одиннадцатиметровой отметки. Автором голевой передачи стал появившийся на поле за минуту до этого Кристофер Мартинс Перейра. Счёт в матче — 2:2.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступает Анатолий Жабченко.

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