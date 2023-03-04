«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился матч 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором встречались «Спартак» и «Урал». Результативная игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 29-й минуте полузащитник «Урала» Рай Влут открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время Руслан Литвинов сравнял счёт дальним ударом при помощи небольшого рикошета. На 64-й минуте Эрик Бикфалви вновь вывел гостей вперёд, но на 75-й минуте Литвинов оформил дубль, завершив продолжительную комбинацию ударом из района 11-метровой точки, и принёс своей команде ничью.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогали ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступал Анатолий Жабченко.
«Спартак» набрал 37 очков и находится на второй строчке в таблице РПЛ. «Урал» занимает десятое место с 22 очками.
- 4 марта 2023
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