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«Ростов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Ростов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе ростовчан голами отметились Николай Комличенко и Даниил Уткин. У железнодорожников отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Константин Марадишвили.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.

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