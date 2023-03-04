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«Грустная картина». Президент РПЛ — о посещаемости «Спартака» после введения Fan ID

«Грустная картина». Президент РПЛ — о посещаемости «Спартака» после введения Fan ID
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил уровень посещаемости домашнего матча московского «Спартака» после введения Fan ID.

«Рад, что РПЛ вернулась. В Воронеже был шикарный матч при шикарной атмосфере. На «Спартаке» матч боевой, но посещаемость не та, которая соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача – чтобы болельщики вернулись на стадион. Грустная картина. Но надо двигаться вперёд. Надеюсь, что это нижняя точка

Такая посещаемость бьёт по имиджу лиги, клубов, футбола. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Картина печальная. Делать выводов по первому матчу в Москве неправильно. В Воронеже картина была другой», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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