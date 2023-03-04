«Урал» забил 2+ гола в восьмом матче РПЛ подряд

В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором встречались «Спартак» и «Урал». Результативная игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

Урал» забил не менее двух голов в восьмом матче РПЛ подряд. Подобные серии за всю историю проведения чемпионата России по футболу имеют только две команды: «Спартак» и «Зенит».

Московский «Спартак» забивал 2+ гола в восьми матчах подряд в 2001 году. «Зениту» подобное достижение покорялось дважды — петербуржцы забивали не менее двух голов в десяти матчах подряд в 2012 году и в восьми подряд в 2013 году.

«Урал» занимает десятое место в таблице Российской Премьер-лиги после 18 туров, набрав 22 очка.