«Урал» забил 2+ гола в восьмом матче РПЛ подряд
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В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором встречались «Спартак» и «Урал». Результативная игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
Урал» забил не менее двух голов в восьмом матче РПЛ подряд. Подобные серии за всю историю проведения чемпионата России по футболу имеют только две команды: «Спартак» и «Зенит».
Московский «Спартак» забивал 2+ гола в восьми матчах подряд в 2001 году. «Зениту» подобное достижение покорялось дважды — петербуржцы забивали не менее двух голов в десяти матчах подряд в 2012 году и в восьми подряд в 2013 году.
«Урал» занимает десятое место в таблице Российской Премьер-лиги после 18 туров, набрав 22 очка.
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