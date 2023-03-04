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Президент РПЛ: надо объяснить людям, что оформить Fan ID — это легко и быстро

Президент РПЛ: надо объяснить людям, что оформить Fan ID — это легко и быстро
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался на тему внедрения персонифицированных карт болельщика (Fan ID). Сегодня, 4 марта, для стадиона «Открытие Банк Арена» в Москве состоялся первый матч с применением Fan ID. Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счётом 2:2.

«Надо объяснять людям, что оформить Fan ID легко, что это быстро. Ещё раз, пользуясь случаем, — сегодня был шикарный матч. Но «Спартаку» не хватило поддержки, клуб потерял деньги. Я не хочу быть агитатором. Но бойкот никогда ни к чему хорошему не приводил. Сейчас смысла в круглом столе нет. Я уверен, что посещаемость увеличится», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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