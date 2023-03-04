Глава РПЛ Алаев ответил на вопрос о проведении круглого стола по Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев ответил на вопрос о проведении круглого стола на тему внедрения персонифицированных карт болельщика (Fan ID).

«Круглый стол, возможно, понадобится. По итогам первых трёх туров будут понятны сложности. Соберем мнения всех клубов, проведём анализ, выведем предложения на тот уровень, на котором принимаются решения. Клубам нужна помощь как никогда. Они теряют деньги. Всем надо, чтобы фанаты вернулись. Кто придумал и инициировал Fan ID, я не знаю. Наверное, группа людей. Я просто понимаю, что закон надо исполнять», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сейчас персонифицированная карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги. По последним данным, карту болельщика в России оформили более 450 тысяч человек.