Глава РПЛ — о «Спартаке»: грустно, что опытный судья Мешков совершил ошибку в свой юбилей

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Александра Соболева в концовке матча 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом» (2:2).

«Момент гола Соболева? Грустно, что такой опытный судья, как Мешков, в свой юбилей совершил такую ошибку.

Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением.

Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за футбольный клуб. Какие санкции? Видимо, будет сидеть и обдумывать свою работу, но в целом вопрос к Экспертно-судейской комиссии», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 37 очков и находится на второй строчке в таблице РПЛ. «Урал» занимает десятое место с 22 очками.