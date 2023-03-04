Глава РПЛ — о «Спартаке»: грустно, что опытный судья Мешков совершил ошибку в свой юбилей
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Александра Соболева в концовке матча 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом» (2:2).
«Момент гола Соболева? Грустно, что такой опытный судья, как Мешков, в свой юбилей совершил такую ошибку.
Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением.
Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за футбольный клуб. Какие санкции? Видимо, будет сидеть и обдумывать свою работу, но в целом вопрос к Экспертно-судейской комиссии», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 37 очков и находится на второй строчке в таблице РПЛ. «Урал» занимает десятое место с 22 очками.
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