Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ — о «Спартаке»: грустно, что опытный судья Мешков совершил ошибку в свой юбилей

Глава РПЛ — о «Спартаке»: грустно, что опытный судья Мешков совершил ошибку в свой юбилей
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Александра Соболева в концовке матча 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом» (2:2).

«Момент гола Соболева? Грустно, что такой опытный судья, как Мешков, в свой юбилей совершил такую ошибку.

Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением.

Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за футбольный клуб. Какие санкции? Видимо, будет сидеть и обдумывать свою работу, но в целом вопрос к Экспертно-судейской комиссии», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 37 очков и находится на второй строчке в таблице РПЛ. «Урал» занимает десятое место с 22 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Влут – 29'   1:1 Литвинов – 45+4'   1:2 Бикфалви – 64'   2:2 Литвинов – 75'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023