Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков объяснил, почему не попал в состав «Пари НН» на матч с «Зенитом»

Глушаков объяснил, почему не попал в состав «Пари НН» на матч с «Зенитом»
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков объяснил, почему не вошёл в заявку команды на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«К сожалению, сегодня не могу принять участие в матче. Получил небольшую травму. С такими командами, как «Зенит», надо быть готовыми на 120 процентов, а я не могу быть на столько процентов готов. Поэтому приняли решение поберечь себя и своё здоровье и сыграть следующий матч в Ростове. Так что поболеем за «Пари Нижний Новгород». Вперёд, давайте, бойцы!» — сказала Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

Глушаков пополнил состав команды из Нижнего Новгорода в зимнее трансферное окно. В РПЛ полузащитник за нижегородцев ещё не играл.

Новость по теме
«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023