Глушаков объяснил, почему не попал в состав «Пари НН» на матч с «Зенитом»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков объяснил, почему не вошёл в заявку команды на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».
«К сожалению, сегодня не могу принять участие в матче. Получил небольшую травму. С такими командами, как «Зенит», надо быть готовыми на 120 процентов, а я не могу быть на столько процентов готов. Поэтому приняли решение поберечь себя и своё здоровье и сыграть следующий матч в Ростове. Так что поболеем за «Пари Нижний Новгород». Вперёд, давайте, бойцы!» — сказала Глушаков в видео в своём телеграм-канале.
Глушаков пополнил состав команды из Нижнего Новгорода в зимнее трансферное окно. В РПЛ полузащитник за нижегородцев ещё не играл.
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