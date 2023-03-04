Александр Алаев рассказал о нюансах опубликования утверждённого календаря РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался на тему возможного опубликования утверждённого календаря чемпионата страны до окончания сезона.

«Календарь РПЛ до 30-го тура? Либо опубликуем два тура, либо подождём жеребьёвки Кубка, чтобы избежать логистических проблем», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

С 3 по 5 марта продолжается 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. Московский «Спартак» занимает второе место — 37 баллов. «Ростов» (35) замыкает первую тройку.

С 14 по 16 марта состоятся матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые встречи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.