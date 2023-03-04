«Судью можно понять». Мостовой — о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» — «Урал»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил уровень судейства Виталия Мешкова, работавшего на матче 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (2:2).

«Более справедливой должна быть ничья, как это и произошло. «Урал» выглядел очень хорошо, особенно в первом тайме — ни в чём не уступал «Спартаку», а в каких-то моментах превосходил.

Ошибки судейские будут разбирать. Они были с двух сторон. Когда Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака», то могли появиться вопросы — почему не показал красную карточку. Мне тоже кажется, красную не надо было давать.

Во втором тайме «Спартак» придавил своими заменами. В эпизоде с отменённым голом какие могут быть вопросы? Мешков подумал, что там было нарушение, — это его ошибка.

Да, это судейская ошибка, но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь. Спасибо, что не сломал себе шею или ключицу. Судью тоже понять можно. А если бы вратарь что-то сломал?

Но в конце «Спартаку» повезло на 100%, когда «Урал» должен был забивать. Но результат справедлив. За исключением последних 20 минут, «Урал» ни в чём не уступал «Спартаку». Судьи тоже ошибаются, как и футболисты. Если бы вратарь действительно сломал себе что-то и судья не свистнул, то все бы проклинали судью и за это. Непростой эпизод», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.