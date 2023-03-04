Литвинов: рад, что получилось забить два мяча, но было бы гораздо приятнее победить
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал матч с «Уралом» (2:2) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Литвинов оформил дубль, оба раза сравнивая счёт в матче.
«Красно-белые, спасибо за поддержку. Рад, конечно, что получилось забить два мяча, но было бы гораздо приятнее победить. Будем в следующей игре стараться побеждать и двигаться вперёд», — приводит слова Литвинова официальный телеграм-канал московского клуба.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Руслан Литвинов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.
«Спартак» набрал 37 очков и находится на второй строчке в таблице РПЛ. В 19-м туре красно-белые сыграют дома с воронежским «Факелом» 11 марта.
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