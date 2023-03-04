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Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
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«Зенит» — «Пари НН»: Малком ударом со штрафного открыл счёт

«Зенит» — «Пари НН»: Малком ударом со штрафного открыл счёт
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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком открыл счёт в проходящем в эти минуты матче 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:0). Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Малком поразил ворота нижегородцев на 12-й минуте встречи, пробив со штрафного недалеко от штрафной площади «Пари НН».

Перед началом матча на счету «Зенита» было 42 очка в 17 сыгранных матчах. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» занимал 12-е место с 19 набранными очками. Очная встреча между соперниками в текущем сезоне, проходившая в Нижнем Новгороде 16 октября, завершилась разгромной победой команды из Санкт-Петербурга – 3:0.

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