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Давид де Хеа — Даниилу Медведеву: люблю играть с тобой в PlayStation до поздней ночи

Давид де Хеа — Даниилу Медведеву: люблю играть с тобой в PlayStation до поздней ночи
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на откровенные высказывания чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева о своём образе жизни.

«Я понимаю, что другим могут помогать, например, те же дыхательные практики, йога, растяжка, всё такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным. Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные», — сказал Медведев после выхода в третий финал турнира ATP подряд. Это произошло в Дубае. За титул Даниил сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

«Люблю играть с тобой в PlayStation до поздней ночи», — написал де Хеа в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз» и «высунутый язык».

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