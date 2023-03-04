Соболев: Мешков после матча сказал, что фола не было и свистнул до. Он не извинялся

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал работу главного арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). В концовке игры Мешков ошибочно не засчитал гол Соболева.
«Чувствуется, что недоволен судейством? Нет. Почему? Мы выиграли 3:2 — всё хорошо. Претензий вообще нет. Что сказал судья в том эпизоде? Он свистнул до. Я уже принял на грудь, бью по мячу — в это время три коротких свистка и я забиваю. Я подошёл после игры к нему и спросил. Он сказал, что фола не было и свистнул до. Он не извинялся. Я спросил и ушёл сразу.
Ему подсказывали, что фола не было. Он сам сказал, что свистнул до. Если свистнул раньше — гол уже не засчитывается. Не хочу углубляться», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 марта 2023
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