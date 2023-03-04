«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: Силва увеличил преимущество хозяев на 67-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 67-й минуте второй гол «горожан» забил полузащитник Бернарду Силва. Эрлинг Холанд протолкнул мяч на Силву, и тот точно пробил с линии штрафной в нижний угол — 2:0. Ранее, в первом тайме, счёт открыл Фил Фоден.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 55 очков после 25 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.
- 4 марта 2023
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