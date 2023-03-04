«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл» в матче 26-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад». Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 15:30 мск. Игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Горожане» открыли счёт на 15-й минуте игры, когда Фил Фоден после передачи Родри совершил сольный проход сквозь оборону соперника, обыграл несколько игроков и пробил низом мимо голкипера Ника Поупа. На 67-й минуте хозяева укрепили своё положение благодаря голу Бернарду Силвы, который реализовал момент после передачи Эрлинга Холанда.

Гол Силвы установил итоговый счёт — 2:0 в пользу «Манчестер Сити». Благодаря этому команда Хосепа Гвардиолы набрала 58 очков и сократила своё отставание от лидирующего в лиге «Арсенала» до двух очков, но «канониры» свой матч 26-го тура сыграют позже. «Ньюкасл» остался на пятом месте, у команды 41 очко.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» (11 марта), «Ньюкасл» встретится с «Вулверхэмптоном» (12 марта).