Леонид Федун: Fan ID? Как говорили латиняне, dura lex, sed lex
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал закон о паспорте болельщика (Fan ID).
«Fan ID? Как говорили латиняне, dura lex, sed lex (Закон суров, но это закон. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В начале сезона-2022/2023 паспорт болельщика действовал на матчах Российской Премьер-Лиги в пяти регионах. В весенней части сезона Fan ID стал обязательным во всех играх турнира. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщалось, что документ оформили 450 тыс. болельщиков.
В первых матчах после возобновления Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Спартак» разошёлся миром с «Уралом» (2:2).
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