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Андрей Федун — о борьбе за чемпионство в РПЛ: кто-то знает, что произойдёт завтра?

Андрей Федун — о борьбе за чемпионство в РПЛ: кто-то знает, что произойдёт завтра?
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Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о чемпионской гонке после потери очков красно-белыми в матче с «Уралом» (2:2) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как игра? Хорошо. Что касается отменённого гола, то есть судейство — они решают. Мой взгляд болельщика? Он всегда однозначный.

Закончена ли борьба за чемпионство? Почему она закончена? Кто-то знает, что произойдёт завтра?» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. На первом располагается «Зенит», у которого перед встречей с «Пари НН» было 42 очка. Сейчас в этом матче перерыв, действующий чемпион России ведёт со счётом 1:0.

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