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Гакпо — о попадании ван Дейка в команду FIFPro: полностью заслужил, особенно после травмы

Гакпо — о попадании ван Дейка в команду FIFPro: полностью заслужил, особенно после травмы
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал попадание партнёра по команде Вирджила ван Дейка в символическую сборную FIFPro.

«Думаю, это большая честь для него. Я очень рад за него, потому что вижу, как усердно он работал в свободное время, когда он был травмирован, когда возвращался в сборную – тогда я впервые узнал его по-настоящему. Так что я действительно увидел, насколько он хорош в профессиональном плане. Потом на чемпионате мира и сейчас здесь я вижу, какой он человек. Так что я очень рад за него, он действительно хороший парень. Он также очень помог мне освоиться здесь. За это я очень благодарен, очень рад, и я думаю, что он полностью этого заслуживает, особенно после длительного восстановления от травмы», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

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