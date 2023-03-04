Хави: «Барса» обыграла «Реал» 1:0 — это неубедительно, а если наоборот, то праздник

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе команды над мадридским «Реалом» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Испании.

«Вижу, что этот матч вызывал ажиотаж. «Барселона» — самый тяжёлый клуб в мире. Ведь если вы обыгрываете «Реал» со счётом 1:0 — это неубедительно, но если побеждает Мадрид с таким же счётом, то это национальный праздник. Я уже говорил об этом.

В «Барселоне» мы должны побеждать и убеждать своей игрой, это наша цель. Однако соперник — действующий победитель чемпионата Испании и Лиги чемпионов, если «Реал» давит, то сложно играть. Это не «Барселона» посадила себя в оборону, а «Реал» вынудил нас так играть. Это футбол», — приводит слова Хави Marca.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: