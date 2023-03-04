«Мешков отобрал победу у «Спартака». Кечинов — о матче с «Уралом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничейный исход матча московского клуба с «Уралом» (2:2) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги и влияние на результат игры главного арбитра Виталия Мешкова.

«Считаю, что Мешков отобрал победу у «Спартака». Две ошибки. Пенальти в ворота «Спартака» не было — это ошибка, которая повлияла. Также незабитый мяч — там не было никакого нарушения, гол был забит чисто», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам встречи московский «Спартак» набрал 37 очков и закрепился на втором месте турнирной таблицы. В следующем туре российского чемпионата красно-белые сыграют с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт в следующую субботу, 11 марта, начало – в 16:30 мск.