«Мешков отобрал победу у «Спартака». Кечинов — о матче с «Уралом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничейный исход матча московского клуба с «Уралом» (2:2) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги и влияние на результат игры главного арбитра Виталия Мешкова.
«Считаю, что Мешков отобрал победу у «Спартака». Две ошибки. Пенальти в ворота «Спартака» не было — это ошибка, которая повлияла. Также незабитый мяч — там не было никакого нарушения, гол был забит чисто», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По итогам встречи московский «Спартак» набрал 37 очков и закрепился на втором месте турнирной таблицы. В следующем туре российского чемпионата красно-белые сыграют с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт в следующую субботу, 11 марта, начало – в 16:30 мск.
Новость по темеВидеообзор матча «Спартак» — «Урал»
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