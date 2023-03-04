«Зенит» — «Пари НН»: Ерохин довёл счёт до разгромного

Продолжается матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Малком открыл счёт на 12-й минуте встречи, пробив со штрафного недалеко от штрафной площади «Пари НН». На 37-й минуте Андрей Мостовой заработал пенальти, который не сумел реализовать Далер Кузяев, пробив выше ворот. В начале второго тайма Малком оформил дубль после передачи Андрея Мостового. На 82-й минуте Александр Ерохин забил третий гол ударом из-за пределов штрафной. В качестве ассистента вновь выступил Мостовой.

Перед началом матча на счету «Зенита» было 42 очка в 17 сыгранных матчах. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» занимал 12-е место с 19 набранными очками. Очная встреча между соперниками в текущем сезоне, проходившая в Нижнем Новгороде 16 октября, завершилась разгромной победой команды из Санкт-Петербурга – 3:0.