В «Спартаке» сообщили, что не будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Уралом»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, будет ли клуб обращаться в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».

«Мы не планируем обращаться в ЭСК», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.