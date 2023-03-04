В «Спартаке» сообщили, что не будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Уралом»
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, будет ли клуб обращаться в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».
«Мы не планируем обращаться в ЭСК», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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