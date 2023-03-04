Арбитр Федотов оценил пенальти и удаление в матче «Ахмата». Фол был за пределами поля

Бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, случившийся в матче «Ахмат» — «Оренбург» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игрок «Оренбурга» наступил на ногу соперника, но сделал это без злого умысла. Он всё время смотрел на мяч, не видел ногу соперника, а думал, что ставит ногу на газон. Это пенальти и жёлтая карточка.

Что касается пенальти, тут всё правильно, потому что мяч был в игре. Здесь вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает матч «Ахмат» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Судья в добавленное к первому тайму время показал вторую жёлтую карточку Михаилу Сивакову и назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал Бернард Бериша.