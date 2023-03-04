Арбитр Федотов оценил пенальти и удаление в матче «Ахмата». Фол был за пределами поля

Бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, случившийся в матче «Ахмат» — «Оренбург» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игрок «Оренбурга» наступил на ногу соперника, но сделал это без злого умысла. Он всё время смотрел на мяч, не видел ногу соперника, а думал, что ставит ногу на газон. Это пенальти и жёлтая карточка.
Что касается пенальти, тут всё правильно, потому что мяч был в игре. Здесь вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает матч «Ахмат» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Судья в добавленное к первому тайму время показал вторую жёлтую карточку Михаилу Сивакову и назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал Бернард Бериша.
- 4 марта 2023
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
19:02
-
19:01
-
18:50
-
18:48
-
18:48
-
18:41
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:27
-
18:27
-
18:19
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:25