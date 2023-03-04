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Форвард «Ливерпуля» Гакпо — о матче с «МЮ»: знаю, что это большое соперничество

Форвард «Ливерпуля» Гакпо — о матче с «МЮ»: знаю, что это большое соперничество
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, что для нас это важный матч, нам снова нужны три очка, особенно дома, чтобы мы могли продолжить наше текущее движение. Это большая игра, я думаю, что все о ней знают, так что я действительно с нетерпением её жду.

Знаю, что это большое соперничество. В Нидерландах я смотрел много матчей, особенно такие крупные. Так что я знаю некоторые вещи. Но, думаю, когда ты сам принимаешь участие, это большая разница», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 5 марта, на «Энфилде». Игра начнётся в 19:30 мск.

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