Форвард «Ливерпуля» Гакпо — о матче с «МЮ»: знаю, что это большое соперничество

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, что для нас это важный матч, нам снова нужны три очка, особенно дома, чтобы мы могли продолжить наше текущее движение. Это большая игра, я думаю, что все о ней знают, так что я действительно с нетерпением её жду.

Знаю, что это большое соперничество. В Нидерландах я смотрел много матчей, особенно такие крупные. Так что я знаю некоторые вещи. Но, думаю, когда ты сам принимаешь участие, это большая разница», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 5 марта, на «Энфилде». Игра начнётся в 19:30 мск.