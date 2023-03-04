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Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
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Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Бразильский форвард забил свои 13-й и 14-й голы в турнире, сравнявшись по этому показателю с Квинси Промесом («Спартак») и Владимиром Писарским («Крылья Советов»). Однако Малком, в сравнении с конкурентами, не забивал с пенальти, поэтому в этой гонке занимает первое место. У Писарского и Промеса по два гола с 11-метровой отметки.

25-летний Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 98 матчах за команду у бразильца 33 гола и 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. На днях Малком получил российское гражданство и при желании через несколько лет сможет дебютировать за сборную России.

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