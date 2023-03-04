«Зенит» разгромил «Пари НН» и увеличил отрыв от «Спартака» до восьми очков

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Хозяева одержали победу со счётом 3:0

Малком открыл счёт на 12-й минуте встречи, пробив со штрафного недалеко от штрафной площади «Пари НН». На 37-й минуте Андрей Мостовой заработал пенальти, который не сумел реализовать Далер Кузяев, пробив выше ворот. В начале второго тайма Малком оформил дубль после передачи Андрея Мостового. На 82-й минуте Александр Ерохин забил третий гол ударом из-за пределов штрафной. В качестве ассистента вновь выступил Мостовой.

«Зенит» набрал 45 очков в 18 матчах и лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на восемь очков. «Нижний Новгород» находится на 12-м месте с 19 очками.