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«Хетафе» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги с пятью голами

«Хетафе» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги с пятью голами
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Сегодня, 4 марта, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе прошёл матч 24-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Хетафе» и «Жирона». Финальный свисток Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, когда с передачи Борхи Майораля отличился Энес Унал.

Первый гол Унала. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 14-й минуте нападающий реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды.

Гол Унала с пенальти. Видеоролик:

На 43-й минуте Майораль с паса Мунира Эль-Хаддади довёл счёт до крупного.

Гол Майораля. Видеоролик:

На 54-й минуте Валентин Кастельянос с передачи Виктора Цыганкова отыграл один мяч.

Гол Кастельяноса. Видеоролик:

Второй гол «Жирона» забила на 80-й минуте, когда отличился Мигель Гутьеррес. Этот мяч стал последним в матче.

Гол Гутьерреса. Видеоролик:

Испания - Примера. 24-й тур
04 марта 2023, суббота. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Унал – 2'   2:0 Унал – 14'   3:0 Майораль – 43'   3:1 Кастельянос – 54'   3:2 Гутьеррес – 80'
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