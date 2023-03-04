«Хетафе» обыграл «Жирону» в матче Ла Лиги с пятью голами

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе прошёл матч 24-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Хетафе» и «Жирона». Финальный свисток Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, когда с передачи Борхи Майораля отличился Энес Унал.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 14-й минуте нападающий реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды.
Гол Унала с пенальти. Видеоролик:
На 43-й минуте Майораль с паса Мунира Эль-Хаддади довёл счёт до крупного.
На 54-й минуте Валентин Кастельянос с передачи Виктора Цыганкова отыграл один мяч.
Второй гол «Жирона» забила на 80-й минуте, когда отличился Мигель Гутьеррес. Этот мяч стал последним в матче.
- 4 марта 2023
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