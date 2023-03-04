«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
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Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Ахмат» одержал победу со счётом 3:1.
На 11-й минуте Евгений Харин вывел хозяев вперёд. На 45+3-й минуте Бернард Бериша удвоил преимущество «Ахмата», а спустя две минуты Дмитрий Воробьёв отыграл один мяч. В концовке второго тайма Артём Тимофеев установил окончательный счёт.
«Ахмат» находится на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 29 очков. «Оренбург» располагается строчкой ниже, набрав 25 очков. В следующем туре чемпионата «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» сыграет с «Сочи».
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