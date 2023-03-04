Данил Круговой оценил дебют Роберта Ренана за «Зенит»
Поделиться
Защитник «Зенита» Данил Круговой подвёл итоги победы над «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги и поделился эмоциями от дебюта бразильца Роберта Ренана.
«Я счастлив, что сыграл сегодня. Выдался шанс проявить себя, надеюсь, что в дальнейшем буду получать как можно больше игрового времени. В своё время, которое получаю, стараюсь показать максимум, чтобы тренерский штаб видел, что я работаю и развиваюсь как футболист.
Ренан? Он пока провёл мало времени в команде, я чуть с ума не сошёл, когда на тренировках он начал играть пятками. Каждая вторая — мимо. Если бы сегодня были пятки, не знаю, как бы закончился матч. Считаю, что он играл уверенно, мы не пропустили», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 4 марта 2023
-
19:30
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
19:02
-
19:01
-
18:50
-
18:48
-
18:48
-
18:41
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:27
-
18:27
-
18:19
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:39
-
17:28
Партнерский контент