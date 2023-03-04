Данил Круговой оценил дебют Роберта Ренана за «Зенит»

Защитник «Зенита» Данил Круговой подвёл итоги победы над «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги и поделился эмоциями от дебюта бразильца Роберта Ренана.

«Я счастлив, что сыграл сегодня. Выдался шанс проявить себя, надеюсь, что в дальнейшем буду получать как можно больше игрового времени. В своё время, которое получаю, стараюсь показать максимум, чтобы тренерский штаб видел, что я работаю и развиваюсь как футболист.

Ренан? Он пока провёл мало времени в команде, я чуть с ума не сошёл, когда на тренировках он начал играть пятками. Каждая вторая — мимо. Если бы сегодня были пятки, не знаю, как бы закончился матч. Считаю, что он играл уверенно, мы не пропустили», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».