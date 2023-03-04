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Соболев удивлялся отмене гола, фанаты опробовали Fan ID. Фото с матча «Спартак» — «Урал»

Соболев удивлялся отмене гола, фанаты опробовали Fan ID. Фото с матча «Спартак» — «Урал»
«Спартак» — «Урал»
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4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Специальной гостьей матча стала олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Фигуристка нанесла символический удар по мячу перед стартовым свистком.

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил уровень посещаемости домашнего матча московского «Спартака» после введения Fan ID.

«Такая посещаемость бьёт по имиджу лиги, клубов, футбола. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Картина печальная. Делать выводов по первому матчу в Москве неправильно. В Воронеже картина была другой», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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