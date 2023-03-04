«Ростов» — «Локомотив»: Дзюба и Пиняев выйдут на поле в стартовом составе
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Сегодня, 4 марта, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Комличенко, Голенков.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Ненахов, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.
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